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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        BŞEÜ Stadyumu'ndaki organizasyon, akademisyenlerin ve mezunların kortej yürüyüşüyle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından video gösterimi yapıldı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, BŞEÜ'nün kurulduğu günden bu yana akademik başarılarıyla güçlenen bir kurum olduğunu söyledi.

        Mezunlara seslenen Sözer, şunları kaydetti:

        "Artık sizler yalnızca ailelerinizin değil, bizlerin de umudusunuz. Ülkemizin geleceği, üreten, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı doğru okuyabilen siz gençlerin omuzlarında yükselecektir. Hayatınız boyunca öğrenmekten, çalışmaktan ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin."

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da mezuniyet coşkusunu büyük bir gurur ve heyecanla yaşadıklarını dile getirdi.

        Üniversite olarak üreten, sosyal sorumluluk sahibi ve kültürel birikimi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kaplancıklı, şu ifadeleri kullandı:

        "Değişen dünyanın ihtiyaçlarını doğru okuyabilen, bilimsel düşünceyi rehber edinen, sanata ve spora değer veren, köklerinden güç alarak geleceği inşa eden nesiller yetiştirmek için gayret göstermekteyiz. Bundan sonraki yaşamınızda bilgi, erdem ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize yürekten inanıyoruz."

        Üniversite ve Fen Fakültesi birincisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Mukaddes Erdoğan'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, halk oyunları gösterisi, başarılı öğrencilere belgelerinin verilmesi, yaş kütüğüne plaket çakılması ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

        Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, diğer ilgililer ile mezunların aileleri ve yakınları katıldı.

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