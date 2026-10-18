Bilecik TSO'da meslek komitesi seçimleri yapıldı

Bu arada temsil hakkı elde eden meslek komitesi üyeleri, 24 Ekim'de yapılacak seçimlerde yönetim kurulunu, yönetim kurulu başkanını ve meclis başkanını belirleyecek.

Seçimler sonucu Bilecik TSO Meclisi'nde mavi liste 18, beyaz liste 9, turuncu liste ise 2 temsil hakkı elde etti.

Bilecik TSO binasında düzenlenen, odaya bağlı 12 meslek komitesinin temsilcilerinin belirlendiği seçimlerde üyeler, "mavi", "beyaz" ve "turuncu" listeler için oy kullandı.

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