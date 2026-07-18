Bilecik Valisi Sözer, Gölpark Fest alanını ziyaret etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gölpark Fest'in düzenlediği alanı ziyaret etti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gölpark Fest'in düzenlediği alanı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen organizasyonda stantları gezen Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.
Vali Sözer, daha sonra katılımcılarla sohbet etti.
Çeşitli konserler ile plaj voleybolu turnuvası, açık hava sineması ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapan festival, 19 Temmuz'a kadar sürecek.
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