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        Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Bilecik Valisi Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım'dan kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, istihdamın güçlendirilmesinde İŞKUR'un payının büyük olduğunu belirtti.

        Kurumun vatandaşların çalışma hayatına kazandırılmasındaki rolünü vurgulayan Sözer, İŞKUR İl Müdürlüğü personeline görevlerinde "başarılar" diledi.

        Yıldırım da il genelindeki 5 bin 547 iş yerinde toplam 75 bin 685 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

        Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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