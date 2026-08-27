Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik Valisi Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı İlbey'i kabul etti

        Bilecik Valisi Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı İlbey'i kabul etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Nail İlbey'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı İlbey'i kabul etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Nail İlbey'i kabul etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, İlbey'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Vali Sözer, daha sonra İlbey'e yeni görevinde "başarılar" diledi.

        Görüşme, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Söğüt'te Oğuzkent Yolu asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Söğüt'te Oğuzkent Yolu asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Milli Takıma davet edildi
        Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Milli Takıma davet edildi
        Bilecik'te vatandaşlara güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı
        Bilecik'te vatandaşlara güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı
        Bilecik'te muhtarların talepleri masaya yatırıldı
        Bilecik'te muhtarların talepleri masaya yatırıldı
        Bilecikli çocuklar Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
        Bilecikli çocuklar Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
        Bilecik'te şehit ailesine anlamlı buluşma
        Bilecik'te şehit ailesine anlamlı buluşma