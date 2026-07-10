Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik Valisi Sözer kanola hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Sözer kanola hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Cumalı köyünde kanola hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer kanola hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Cumalı köyünde kanola hasadına katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, programda üreticilerle sohbet eden Sözer, daha sonra biçerdöverle hasat yaptı.

        Açıklamada hasat sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, kentte geçen sene 160 üreticiye yüzde 40 devlet desteğiyle toplam 2 bin 416 kilogram kanola tohumu dağıtıldığını belirtti.

        Geçen yıl ildeki 2 bin 700 dekar alanda yetiştirilen bu bitkiden 605 ton rekolte elde edildiğini bildiren Sözer, bu sene ekim alanının ortalama 5 bin dekara ulaştığını ifade ederek, 2026 rekoltesinin 2 bin 160 ton olarak beklendiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Antalya'da COP31 hazırlığı
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıl...
        Bilecik'teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıl...
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te bir depoda çıkan yangın korkuttu
        Bilecik'te bir depoda çıkan yangın korkuttu
        Bilecik'e son 1,5 yıldır bin 52 adet çöp konteyneri alındı
        Bilecik'e son 1,5 yıldır bin 52 adet çöp konteyneri alındı
        Bilecik'te LGS sınav sonuçların açıklanmasının ardından 500 tam puan öğrenc...
        Bilecik'te LGS sınav sonuçların açıklanmasının ardından 500 tam puan öğrenc...
        Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü
        Köyünün yoluna ilk sıcak asfaltı 90 yaşındaki İlyas amca döktü