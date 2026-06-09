Bilecik Valisi Sözer kiraz hasadına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Örenköy'de kiraz hasadına katıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hasatta üreticilerden rekolte hakkında bilgi alan Sözer, daha sonra çiftçilerle kiraz topladı.



Açıklamada hasat sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Bilecik'in Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.



Kent genelindeki 27 bin dekar alanda, yılda ortalama 15 bin 500 ton kiraz yetiştirildiğini vurgulayan Sözer, çiftçilere hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.



