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        Bilecik Valisi Sözer, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.


        Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kentteki orman varlığının korunmasına dikkati çekti.

        Orman yangınlarıyla mücadele eden personele görevlerinde "başarılar" dileyen Sözer, Akyüz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Akyüz de kentteki olası orman yangınlarına hazır olduklarını belirterek, kurumlar arası koordinasyonu sağladıklarını vurguladı.


        Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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