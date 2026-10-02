Bilecik Valisi Sözer yaşlılarla bir araya geldi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yaşlılarla sohbet eden Sözer, talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, yaşlıların tecrübeleri, birikimleri ve değerleriyle toplumun en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın da yer aldığı ziyaret, pasta kesilmesiyle sona erdi.
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