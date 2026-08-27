Bilecik Valisi Sözer'den Bilecik SMMMO'ya ziyaret

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Sözer, Bilecik SMMMO Başkanı Mustafa Öztürk'ten odanın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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