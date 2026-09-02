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        Bilecik Valisi Sözer'den Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer'den Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sözer, mesajında, Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu, Osmanlı Devleti'nin temelerinin atıldığı Söğüt ilçesinin, bu yıl 11-13 Eylül'de 745'inci şenliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

        Şenliklerde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek Yörük Türkmenlerle ecdadın yad edileceğini, köklü Türk kültürünün yaşatılacağını ve birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yeniden kuşanılacağını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

        "Bu topraklardan filizlenen büyük mirasın izinde, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz. 11-13 Eylül'de, 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Söğüt'te buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi bu köklü geleneğe ortak olmaya davet ediyorum."

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        Bu arada, Bilecik Valiliğince şenliklerle ilgili bir tanıtım videosu da yayımlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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