Bilecik'e yeni yaşam alanı kazandırılıyor

Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Meram Park ile kente yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte park alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Subaşı, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanların artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehrimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak ve Bilecik'imizin her mahallesini daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.