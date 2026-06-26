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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Kan Merkezi Sorumlusu Doktor Turgut Aytekin, yaptığı açıklamada, bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan aldıklarını söyledi.

        Kan vermenin insan vücudu için faydası olduğunu anlatan Aytekin, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." diye konuştu.


        Kampanya kapsamında 30 ünite kan bağışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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