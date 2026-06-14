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        Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

        Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

        Bilecik'te 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 80 bisikletli, kenti turlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önüne kadar 2,5 kilometre pedal çevirdi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, gazetecilere, kurum olarak 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

        Organizasyonla toplumda sağlıklı bireylerin yer almasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Tekelioğlu, "Ayrıca sportif faaliyetlerimizi ön planda tutmak istiyoruz. İnşallah gençlerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olur." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Yavuz da güzel bir organizasyona imza atıldığını dile getirdi.

        Etkinliğe her yaştan katılımın olduğunu belirten Yavuz, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Katılımcılara teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Organizasyon, hediye çekilişiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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