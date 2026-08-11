Bilecik'te 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 11.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.C. (30) yönetimindeki 34 PPY 321 plakalı kamyon, Dübekli köyü mevkisinde, İ.G. (48) idaresindeki 06 CKB 719 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 06 CKB 719 plakalı kamyon devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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