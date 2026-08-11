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        Bilecik'te 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Bilecik'te 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.C. (30) yönetimindeki 34 PPY 321 plakalı kamyon, Dübekli köyü mevkisinde, İ.G. (48) idaresindeki 06 CKB 719 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 06 CKB 719 plakalı kamyon devrildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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