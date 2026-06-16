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        Bilecik'te 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Bilecik'te 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı çalışmada, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçtan 21 yıl 1 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin (34) merkezde olduğunu tespit etti.

        Bulunduğu adreste yakalanacağı sırada kaçan E.Ç, polis ekiplerinin de müdahalesiyle zor kullanılarak yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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