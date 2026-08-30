Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşayalım" temasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi'nden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

        Fener alayına, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları, Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı M Lisa konser verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
        Bozüyük'te "30 Ağustos Zafer Bayramı" coşkusu
        Bozüyük'te "30 Ağustos Zafer Bayramı" coşkusu
        Bilecik'te şehitlik ziyareti
        Bilecik'te şehitlik ziyareti
        30 Ağustos Zafer Bayramı Bilecik'te törenle kutlandı
        30 Ağustos Zafer Bayramı Bilecik'te törenle kutlandı
        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı