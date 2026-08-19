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        Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Akköy yakınlarında Kargalı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personelle yangına müdahale ediyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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