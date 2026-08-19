Bilecik'te ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akköy yakınlarında Kargalı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda personelle yangına müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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