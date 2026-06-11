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        Bilecik'te Anadolu imam hatip liselerinin öğrencileri mezuniyette bir araya geldi

        Bilecik'te Anadolu imam hatip liselerinin öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Bilecik'te Anadolu imam hatip liselerinin öğrencileri mezuniyette bir araya geldi

        Bilecik'te Anadolu imam hatip liselerinin öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mezuniyet töreninde, sadece imam hatip okulların değil bir milletin inancını, kültürünü ve medeniyet birikimini nesilden nesle aktaran köklü bir çınarın mensuplarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kuruluşundan itibaren imam hatiplerin, ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

        "İmam hatiplerin tarihi, aynı zamanda milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Biz biliyoruz ki imam hatip yuvalarının mayasında akıl ile kalbin, ilim ile irfanın birlikteliği vardır. Biz okullarımızda laboratuvarda atomun yapısını öğrenirken, hemen yan sınıfta o atomu yaratan Yaratıcının kelamına sarıldık. Tarihi okurken geleceği, siyeri okurken ise kendimizi inşa etmeyi öğrendik. İmam hatip, dünyayı kazanmak için ahireti, ahireti kazanmak için dünyayı feda etmeyen, her iki alemi de imar etmeyi hedefleyen muazzam bir dengedir."

        Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemur ve Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Özbek de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ve okul müdürleri, okul birincilerine plaket ve diplomalarını verdi.

        Mezuniyet töreni, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in 12. sınıfa geçen öğrencilere teslim edilmesi ve diplomaların verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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