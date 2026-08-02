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        Bilecik'te aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Bilecik'te aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Yeni Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın, sokakta bulunan köpeğe çarptığını gören çevredekiler, durumu Yenipazar Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Ekipler tarafından bölgeden alınan köpek, ilk müdahalenin ardından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

        Burada veteriner hekimler tarafından kırık ve iç travma ihtimaline karşı muayenesi yapıldı.

        Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, köpeğin tedavine başlanıldığını belirterek, "Kırık ve iç organ hasarı ihtimaline karşı tetkikleri devam eden yaralı hayvanın genel sağlık durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

        Köpeğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Yenipazar Belediyesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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