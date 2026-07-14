Bilecik'te arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te merkeze bağlı Sütlük köyünde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Alevler, 6 arazöz, 2 helikopter ve çok sayıda personelle civardaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

