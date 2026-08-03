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        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kovalıca köyündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, helikopter, 3 arazöz ve 4 müdahale aracı ile 25 personelin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

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