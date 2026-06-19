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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, Vezirhan beldesinde "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (25) ve merkez Yeniköy köyünde de hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi (31) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gölpazarı ve Söğüt ilçesinde de ilçe jandarma trafik ekiplerinin yol kontrolünde alkollü araç kullanmaktan M.K'ya 50 bin lira ve A.K'ya da 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

        M.K'nin 2 yıl ve A.K'nin de 6 ay ehliyetlerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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