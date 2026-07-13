Bilecik'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak'ta metruk binalarda yaptığı kontrollerde, "Uyuşturucu kullanmak" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



- Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 zanlı yakalandı



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.





- Kaçak balık avlayan 4 kişiye 66 bin 400 lira ceza



Osmaneli ilçesinde kaçak balık avcılığı yapan 4 kişiye 66 bin 400 lira ceza uygulandı.



İlçede devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzmeşe köyü Bendi mevkisinde M.U, S.A, H.A. ve Y.S'nin hayalet ve serpme ağ ile balık avladıklarını tespit etti.



Ekipler, 10 metre balık ağı ile 18 balığa el koydu.



Olay yerine sevk edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 400 lira ceza kesti.



