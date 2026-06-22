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        Bilecik'te ATV kazası 3 kişi yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Demirköy köyünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Bilecik'te ATV kazası 3 kişi yaralandı

        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Demirköy köyünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şükraniye köyü ile Demirköy arasında Merve A. İdaresindeki 11 ACJ 642 plakalı ATV motor seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçtu.


        Meydana gelen kazada sürücü Merve A, yanında yolcu olarak bulunan Gökhan A ile İclal A. yaralandı.


        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine nakledildi.


        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kaza ile ilgili Jandarma tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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