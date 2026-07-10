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        Bilecik'te bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi hastanede öldü

        Bilecik'te, bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Bilecik'te bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi hastanede öldü

        Bilecik'te, bağ evinin bahçesinde çıkan yangında baygın bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


        Osmangazi Mahallesi Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarındaki E.A'ya (70) ait bağ evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Bahçedeki barakada baygın halde bulunan ve ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        E.A'nın kesin ölüm sebebi, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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