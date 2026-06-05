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        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        M.A. yönetimindeki 34 DF 5906 plakalı tır, Bozüyük-Kütahya kara yolunun Akpınar mevkisinde, aracın tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

        Sürücünün cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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