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        Bilecik'te bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Bilecik'te bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        H.G. (27) yönetimindeki 33 ATH 840 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunda bariyerlere çarparak yanmaya başladı.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile A.T.E. (24) ve C.M. (23), yoldan geçenler tarafından kurtarıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin vücutlarında yanıkların olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Kazanın ardından yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Araçtakilerin Balıkesir'de görevli askeri personel oldukları öğrenildi.



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