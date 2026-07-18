Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çalındığı iddia edildi
Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 18.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 3 Sokak'ta bir binaya giren şüphelinin bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edildi.
Polis, vatandaşların ihbarı üzerine kimliğini belirlendiği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin, bisikleti binadan çıkarttığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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