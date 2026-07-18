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        Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çalındığı iddia edildi

        Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çalındığı iddia edildi

        Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 3 Sokak'ta bir binaya giren şüphelinin bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edildi.

        Polis, vatandaşların ihbarı üzerine kimliğini belirlendiği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin, bisikleti binadan çıkarttığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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