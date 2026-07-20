Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu
Bilecik'te bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Bilecik'te bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Özlem Ç'den (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kapıyı çilingirle açan ekipler, Özlem Ç'yi hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlem Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinde herhangi bir darp veya yaralama izine rastlanmayan Özlem Ç'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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