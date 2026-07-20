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        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Bilecik'te bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Bilecik'te bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Özlem Ç'den (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kapıyı çilingirle açan ekipler, Özlem Ç'yi hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlem Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinde herhangi bir darp veya yaralama izine rastlanmayan Özlem Ç'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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