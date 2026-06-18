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        Bilecik'te çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

        Bilecik'te, çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Bilecik'te çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

        Bilecik'te, çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Hasandere köyünde yaşayan İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş, yağışlar nedeniyle oluşan çamura batarak mahsur kaldı.

        Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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