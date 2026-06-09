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        Bilecik'te ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençlere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bilecik'te ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençlere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında katılımcılar, açılan sergiyi gezip sohbet etti.

        Ayrıca Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, fide dikip can suyu verdi.

        Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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