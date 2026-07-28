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        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Bilecik'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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