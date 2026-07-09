Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 09.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Selimiye köyü Karamanlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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