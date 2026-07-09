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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Selimiye köyü Karamanlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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