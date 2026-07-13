Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü
Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Giriş: 13.07.2026 - 14:20 Güncelleme:
Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Merkez Kuyubaşı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 arazöz ile yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 500 metrekaerlik alan zara gördü.
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