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        Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

        Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü

        Bilecik'te çıkan örtü ve orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

        Merkez Kuyubaşı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 arazöz ile yangına müdahale etti.


        Kontrol altına alınan yangında 500 metrekaerlik alan zara gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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