Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te çıkan yangında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı

        Bilecik'te çıkan yangında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan yangında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sırasında alevlerin içinden kurtarılan ve üzerinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

        Kaplumbağa, daha sonra Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

        Veteriner hekim Abdullah Tetik, kaplumbağaya sıvı desteği sağlandığını söyledi.

        Daha sonra yanık bölgenin tedavisine başlandığını belirten Tetik, şunları kaydetti:

        "Sürüngenlerin yavaş metabolizması ve hassas deri yapısı göz önünde bulundurularak, doku yenilenmesini hızlandırıcı epitelizan pomadlarla lokal pansuman yapıldı ve açık yaralar steril malzemelerle koruma altına alınarak sarıldı. Hayvanın bu süreçte ağrı çekmesini önlemek için uygun dozda analjezik desteği verilirken, tedavinin başarısı için kaplumbağa nemli ve mikroplu ortamlardan uzak, temiz ve kuru bir alanda müşahede altına alındı. Kaplumbağanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına tekrar bırakacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Minik taekwondocular 'Batı Grubu Seçmelerinde' ter döktü
        Minik taekwondocular 'Batı Grubu Seçmelerinde' ter döktü
        Bilecik'te 'MİHALFEST' coşkusu
        Bilecik'te 'MİHALFEST' coşkusu
        BŞEÜ'de İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı
        BŞEÜ'de İngilizce Yılsonu Gösterisi büyük beğeni topladı
        Bilecik'te başarılı projeler vitrine çıktı
        Bilecik'te başarılı projeler vitrine çıktı
        Bilecik'te binlerce kişiye aşure dağıtıldı
        Bilecik'te binlerce kişiye aşure dağıtıldı
        Vali Sözer esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu
        Vali Sözer esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu