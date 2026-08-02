Bilecik'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. A.Ş. (23) yönetimindeki 10 LD 585 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Cennet Vadisi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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