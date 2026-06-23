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        Bilecik'te dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Bilecik'te dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dernekten hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek binasında hırsızlık gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler M.G. ve Ö.Ç'yi bölgeden kaçarken, çaldıkları malzemelerle yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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