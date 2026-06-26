Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        İ.K. (21) yönetimindeki 11 AAU 227 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden ekiplerce çıkarılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 38 bin 809 öğrenci karne sevinci yaşadı
        Bilecik'te 38 bin 809 öğrenci karne sevinci yaşadı
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ankara'da Bakanlarla bir araya geldi
        AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Ankara'da Bakanlarla bir araya geldi
        Bilecik'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti Nikâhlarının özel bi...
        Bilecik'te 23 çift, nikah için özel tarihi tercih etti Nikâhlarının özel bi...
        Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
        Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
        Bilecik'teki feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi Refüje çarparak devr...
        Bilecik'teki feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi Refüje çarparak devr...
        Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışması Bozüyük etabı yapıldı
        Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışması Bozüyük etabı yapıldı