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        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolu TOKİ rampaları yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.O, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akış​​​​​​​ı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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