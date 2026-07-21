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        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Vahdettin P. (71) idaresindeki 11 AU 905 plakalı traktör, Güde köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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