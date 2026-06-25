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        Bilecik'te eğitimini tamamlayan 303 polis adayı mezun oldu

        Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 303 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Bilecik'te eğitimini tamamlayan 303 polis adayı mezun oldu

        Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 303 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.


        Vali Faik Oktay Sözer, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, yaklaşık 10 ay süren yoğun ve disiplinli eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik etti.

        Mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu olmadığını aynı zamanda milletin huzurunu, devletin vakarını ve hukukun üstünlüğünü temsil edecek kutlu bir görevin başlangıcı olduğunu ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

        "Polis üniforması sadece bir meslek kıyafeti değil, bu üniforma adaleti, merhameti, cesareti, fedakarlığı ve millete adanmışlığı simgelemektedir. Türk Polis Teşkilatı, vatandaşın en zor anında yanında olan, gerektiğinde vatanı uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen köklü ve şerefli bir teşkilattır. Gücünüzü daima hukuktan almalısınız, vicdanlarınızı hiçbir zaman kaybetmemelisiniz. İnsan onurunu korumayı ve milletin güvenini her şeyin üzerinde tutmalısınız. Vatandaşın gönlünde yer eden polis yalnızca suçla mücadele eden değil, güven veren, dinleyen, anlayan ve çözüm üretendir. Edeceğiniz yemin, hayatınız boyunca taşıyacağınız en büyük sorumluluktur. Bu yemine sadık kaldığınız sürece devletimiz gurur duyacaktır. Görev yapacağınız her yerde bayrağımızı, devletimizi ve milletimizi en güzel şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır."

        Bilecik POMEM Müdürü Harun Çil de polis adaylarına seslenerek, "Eğitim süreciniz boyunca gösterdiğiniz azim ve disiplin, yapacağınız görevlerin en büyük teminatıdır. Unutmayın ki görevinizi yaparken en büyük silahınız kanunlar, en büyük kalkanınız ise vicdanınız ve adalet duygunuz olacaktır." dedi.

        Konuşmaların ardından programda dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceyle mezun olanlara ödülleri takdim edildi.

        Öğrencilerin yemin ettiği törende Polis Marşı okundu, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edildi.

        Törene, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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