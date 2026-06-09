Bilecik'te fabrikada kazana düşen işçi öldü
Bilecik'te bir çimento fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti.
Bilecik'te bir çimento fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti.
Taşçılar köyünde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Çin uyruklu Guangyın Yuan (49), fabrikada kazanların olduğu alanda beton blok kesimi sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metreden kazanın içine düştü.
Yaralanan işçi, diğer çalışanların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Guangyın Yuan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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