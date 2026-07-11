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        Bilecik'te fabrikadaki iş kazasında 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir granit fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bilecik'te fabrikadaki iş kazasında 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir granit fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı.


        1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren granit fabrikasında çalışan A.B. (57) spiral makinesiyle varil kestiği sırada patlama yaşandı.

        Yaralanan A.B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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