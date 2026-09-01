Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Bozüyük ilçesi Çaydere mevkisinde "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.M. (23) yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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