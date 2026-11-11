Bilecik'te fuhşa teşvik suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli çalışma kapsamında, Aykut S. (33) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek’ veya ‘Yer temin etmek’ suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

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