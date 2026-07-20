Bilecik'te "Gölpark Fest" sona erdi
Bilecik'te, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gölpark Fest sona erdi.
Bilecik'te, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gölpark Fest sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen organizasyonun son gününde çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri ile sanatçı Tuğba Kandemir'in halk konseriyle sona erdiği kaydedildi.
Çeşitli stantların da yer aldığı etkinlikte, bir çok sanatçının sahne aldığı belirtilen açıklamada, Bilecik ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı ifade edildi.
Vali Faik Oktay Sözer, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara, özveriyle görev yapan ekipler ile katkı sunan esnafa teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.