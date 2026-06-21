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        Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

        Bilecik'te, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Murat Bayırlı için Polisevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Bilecik'te görev başında kalp krizi geçiren polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

        Bilecik'te, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Murat Bayırlı için Polisevi'nde cenaze töreni düzenlendi.


        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli, evli ve 2 çocuğu bulunan Murat Bayırlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Polisevi'ne getirildi.


        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Bilen Gökten ile meslektaşları katıldı.


        Özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan polis memuru Bayırlı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Ilıcaksu köyüne gönderildi.

        Vali Yardımcısı Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Çağlar ile beraberindekiler, Bayırlı'nın eşine ve çocukları ile yakınlarına baş sağlığında bulundu.

        Bayırlı, önceki gün görevli bulunduğu Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında nöbet sırasında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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