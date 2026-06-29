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        Bilecik'te hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Bilecik'te hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Pazaryeri kavşağı trafik lambalarında Murat E. İdaresindeki 11 ACL 440 plakalı işçi otobüsü ile Zafer T. İdaresindeki 43 DS 518 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kaza sonucu sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan F.K. ve H.D. yaralandı.

        İhbar sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

        Yaralılar Bozüyük devlet hastanesine kaldırılırken Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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