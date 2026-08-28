Bilecik'te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Bu kapsamdaki çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Sözer, katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca toplantıda, İRAP kapsamında belirlenen hedefler ile kurumların sorumlulukları değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisinde, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, olası afetlerde oluşabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

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