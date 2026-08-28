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        Bilecik'te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Bilecik'te İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisinde, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, olası afetlerde oluşabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Ayrıca toplantıda, İRAP kapsamında belirlenen hedefler ile kurumların sorumlulukları değerlendirildi.

        Açıklamada toplantı sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, afetlerle mücadelede oluşabilecek riskleri önceden belirlemenin önemine dikkati çekti.

        Bu kapsamdaki çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Sözer, katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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